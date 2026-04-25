Marzano di Nola rivive il 1799: in scena la storia con l’Avancarica Baianese

Marzano di Nola si prepara a tornare indietro nel tempo con la rievocazione storica della Rivoluzione Partenopea del 1799, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 19:00.

L’evento, promosso dall’associazione culturale “Pro Marzano” con il patrocinio del Comune, porterà tra le strade del paese un percorso itinerante ricco di significato storico e simbolico, che attraverserà Piazza Marconi, località Torre e via Don Venanzio Della Pietra, ripercorrendo i momenti più intensi legati all’eccidio di Marzano.

A distinguere la manifestazione sarà soprattutto la presenza dell’Associazione Antico Gruppo Avancarica Baianese di Baiano, autentico protagonista della serata.

Con oltre trent’anni di attività, l’Avancarica Baianese rappresenta una delle realtà più solide e riconosciute nel panorama delle rievocazioni storiche. Un gruppo che negli anni ha saputo conservare e tramandare con grande fedeltà la propria identità, attraverso costumi, armi e rappresentazioni rimaste intatte nel tempo.

La loro partecipazione segna anche un ritorno significativo fuori dal territorio di Baiano, con l’obiettivo di diffondere cultura e memoria storica, mantenendo viva una tradizione che continua a coinvolgere e affascinare.

Non sarà solo una rappresentazione, ma un vero e proprio viaggio nella storia, capace di unire emozione, conoscenza e senso di appartenenza.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole riscoprire le radici del territorio e vivere da vicino il valore autentico della storia.