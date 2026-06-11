VINO AL BORGO 2026: TRE GIORNI DI VINO, SAPORI E COMUNITÀ PER RACCONTARE LA RI-GENERAZIONE DI BORGO FERROVIA

Dal 3 al 5 luglio ad Avellino oltre 40 stand enogastronomici, masterclass, musica e approfondimenti. Il 25 giugno la conferenza stampa ufficiale a Palazzo di Città con la presentazione del programma completo

AVELLINO – Dal 3 al 5 luglio 2026 torna “Vino al Borgo”, la manifestazione che trasforma Borgo Ferrovia in un grande laboratorio di convivialità, cultura del vino e partecipazione civica. Giunta alla seconda edizione, la kermesse si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate avellinese, capace di coniugare l’eccellenza enogastronomica del territorio con un concreto percorso di rigenerazione urbana e sociale.

Promosso dall’Associazione Per Borgo Ferrovia, presieduta da Walter Giordano, con la direzione creativa della giornalista Rosa Iandiorio, l’evento rappresenta l’espressione più visibile di un progetto che punta a restituire identità, funzione e centralità a uno dei quartieri storici della città.

Negli ultimi anni l’associazione ha avviato un importante percorso di recupero e valorizzazione degli spazi, fondato sulla loro restituzione alla comunità. Dalla riqualificazione di aree dismesse alla trasformazione della Chiesa di Santa Chiara in teatro, fino alla riattivazione degli impianti sportivi, gli interventi realizzati hanno riportato in vita luoghi e relazioni, restituendoli alla quotidianità di famiglie, giovani e associazioni.

Dopo il successo della prima edizione, che ha richiamato migliaia di visitatori, “Vino al Borgo” torna con numeri e contenuti ampliati, confermandosi non solo come evento dedicato al vino e al cibo, ma come esperienza collettiva capace di raccontare una comunità che investe sul proprio futuro.

Il tema dell’edizione 2026 sarà “Ri-Generare”, un concetto che racchiude la duplice anima del progetto: da un lato il recupero, la restituzione e la valorizzazione di ciò che rischiava di essere dimenticato; dall’altro la capacità di produrre nuovo valore, attivare processi e costruire opportunità. Una visione che trova nella partecipazione dei cittadini il suo elemento fondamentale, perché ogni autentico percorso di rigenerazione nasce dalle persone e dalla loro capacità di vivere, abitare e trasformare i luoghi.

Per tre giorni Borgo Ferrovia diventerà il palcoscenico di questo racconto attraverso oltre 40 stand enogastronomici dedicati alle eccellenze del vino e del food, degustazioni guidate, musica dal vivo, talk, incontri culturali e masterclass realizzate in collaborazione con il Consorzio dei Vini d’Irpinia.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità ambientale: l’edizione 2026 sarà infatti completamente plastic free, a conferma della volontà di promuovere un modello di evento sempre più responsabile e rispettoso del territorio.

Tra calici, sapori, musica e condivisione, “Vino al Borgo” si prepara ancora una volta a trasformare Borgo Ferrovia in un luogo di incontro, partecipazione e crescita collettiva, raccontando una storia che va oltre l’enogastronomia e parla di comunità, appartenenza e futuro.

La conferenza stampa di presentazione del programma completo si terrà il 25 giugno 2026 presso Palazzo di Città.