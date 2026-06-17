MARIGLIANO. “Il Sudario dei Bambini” Marcia della memoria e dell’impegno per non dimenticare

Nella coloratissima e armoniosa cornice della 29^ Estate Ragazzi di Lausdomini e in occasione della tradizionale marcia per la Pace, il comune di Marigliano, la cooperativa sociale Irene ’95, il CNCA Campania, la comunità palestinese della Campania e l’associazione Carnia per la pace promuovono la manifestazione Il sudario dei Bambini, una marcia della memoria e dell’impegno per “non dimenticare un solo nome” dei bambini uccisi in Palestina dal 7 ottobre 2023.

Sarà portato in corteo e poi srotolato in piazza municipio un lenzuolo/sudario lungo quasi 30 metri coi nomi dei quasi 19mila bambini morti a Gaza dall’inizio del massacro, realizzato dai volontari dell’associazione Carnia per la Pace.

L’appuntamento è per venerdì 3 luglio 2026 alle ore 19:00 nel piazzale Aliperti (via suor Felicia Mautone), per un corteo che si concluderà a piazza Municipio a Marigliano.

Tutti i cittadini sono invitati a intervenire portando una bandiera o un simbolo di pace.