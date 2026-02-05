Maltrattamenti su minori in un asilo nido di Benevento: cinque indagate colpite dal divieto di dimora

Nel pomeriggio odierno i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Benevento, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento nei confronti di cinque indagate, gravemente indiziate, in concorso tra loro, del delitto aggravato di maltrattamenti ai danni di minori nel Comune di Benevento.

L’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento, scaturisce dalla denuncia sporta dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative; questi aveva appreso da una dipendente del servizio civile, in servizio presso un asilo nido del centro cittadino, gestito da una congregazione di suore, che all’interno della struttura abitualmente venivano realizzate condotte maltrattanti ai danni dei bambini da parte delle insegnanti, sia religiose sia laiche.

Le attività investigative, avviate nell’immediatezza dei fatti e supportate anche da presidi tecnologici di intercettazione audio e video, hanno consentito di documentare una serie di abusi su bambini di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare. Nello specifico, sono state accertare condotte di contenzione forzata (i piccoli venivano immobilizzati alle sedie con i propri indumenti o bloccati per lungo tempo nei passeggini), insulti (sul modo di vestire, sulla corporatura, sullo stesso nome del bambino/a), violenza fisica (venivano registrati schiaffi alla nuca, strattonamenti per i capelli, spintonamenti a terra anche rivolti a bambini ancora in fase di gattonamento), punizioni improprie e utilizzo della forza per costringere i piccoli a mangiare e dormire.

L’attività d’indagine ha consentito di accertare che nella struttura la violenza fisica e verbale erano utilizzate quali ordinari strumenti educativi dei piccoli frequentatori, trascendendo ogni finalità correttiva. Il clima era percepito come abusante dagli stessi bambini, alcuni dei quali – come documentato dalle intercettazioni video – avevano sviluppato l’istinto di coprirsi il volto con le mani appena si accorgevano che un’insegnante si stava avvicinando, con atteggiamento istintivamente difensivo.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.