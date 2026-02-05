Giuditta su Mastella Vice presidente Commissione Trasporti, Lavori Pubblici e Urbanistica

“Un altro importante riconoscimento per Noi di Centro arriva con la vicepresidenza della Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio regionale campano a Pellegrino Mastella. Si tratta di un fondamentale tassello nella redazione di quel piano strategico che vogliamo fortemente delineare in Campania e soprattutto per le Aree Interne. Mastella saprà dare il giusto impulso alla risoluzione di annose questioni come l’inadeguatezza dei trasporti soprattutto nelle zone che restano ancora difficili da raggiungere, nel superamento di empasse che riguardano la realizzazione di importanti infrastrutture e ancora nella pianificazione e gestione dello sviluppo del territorio”

Pasquale Giuditta – Coordinatore Regionale Noi di Centro