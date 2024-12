Magico Natale a Marzano di Nola: Concerto e Spettacolo il 14 Dicembre

L’Amministrazione Comunale di Marzano di Nola, insieme al Comitato Festa Maria Ss. dell’Abbondanza 2024/2025, presenta una serata speciale dal titolo “Magico Natale”. L’evento, che promette di immergere i partecipanti nella magia delle festività natalizie, si terrà il 14 dicembre alle ore 19:00 presso il Santuario Maria Ss. dell’Abbondanza.

La serata vedrà l’esibizione della corale amatoriale “Only The Best”, diretta dal Maestro Francesco Sorrentino, con un repertorio musicale selezionato per l’occasione. Inoltre, l’evento sarà arricchito dalla partecipazione della ballerina Enrica Mercogliano e dal maestro di ballo Nunzio Sorrentino, che regaleranno momenti di grande eleganza e spettacolo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riunire la cittadinanza e celebrare insieme lo spirito natalizio, attraverso musica e danza.

L’invito è aperto a tutti i cittadini, con il patrocinio del Sindaco di Marzano di Nola, Francesco Addeo, e il supporto dell’associazione Lo Scrigno dell’Essere.

Non perdete questo appuntamento, perfetto per grandi e piccini, per vivere un Natale indimenticabile all’insegna dell’arte e della condivisione.