MUGNANO DEL CARDINALE ALLERTA TRUFFE AGLI ANZIANI: NUOVA ALLEANZA POPOLARE LANCIA L’ALLARME

Il gruppo di minoranza Nuova Alleanza Popolare esprime profonda preoccupazione per l’aumento di casi di truffe ai danni degli anziani nel nostro comune.

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di individui che si presentano alle abitazioni fingendosi carabinieri, con la voce camuffata, per poi chiedere denaro.

Questi episodi criminali, oltre a causare un danno economico alle vittime, generano un senso di insicurezza diffuso nella comunità.

Invitiamo tutti i cittadini, in particolare gli anziani e i loro familiari, a prestare la massima attenzione e a diffidare di chiunque si presenti alla porta chiedendo denaro o informazioni personali.

Ricordiamo che le forze dell’ordine non chiedono mai soldi durante le visite domiciliari.

Le nostre richieste:

*Aumentare la vigilanza*: Chiediamo alle forze dell’ordine di intensificare i controlli sul territorio, soprattutto nelle zone più isolate.

*Sensibilizzare la popolazione*: È fondamentale organizzare incontri informativi nelle scuole e nei centri sociali per sensibilizzare i cittadini, soprattutto gli anziani, sulle modalità di queste truffe e su come difendersi.

*Collaborazione attiva*: Invitiamo tutti a denunciare ogni episodio sospetto alle autorità competenti.

Nuova Alleanza Popolare si impegna a seguire con la massima attenzione questa grave problematica e a lavorare affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei nostri concittadini.