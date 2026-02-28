Estrazioni del 28 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Nuovo appuntamento con la fortuna per gli appassionati di giochi a premi. L’estrazione di sabato 28 febbraio 2026 ha regalato una nuova serie di numeri su tutte le principali ruote del Lotto, oltre ai risultati del 10eLotto e del Superenalotto, con un jackpot che continua a crescere.
Di seguito tutte le combinazioni estratte.
Lotto – i numeri del 28 febbraio 2026
• Bari: 63 – 83 – 51 – 27 – 84
• Cagliari: 70 – 37 – 29 – 42 – 28
• Firenze: 73 – 68 – 88 – 85 – 75
• Genova: 24 – 59 – 63 – 57 – 37
• Milano: 43 – 26 – 23 – 55 – 89
• Napoli: 11 – 70 – 34 – 74 – 05
• Palermo: 80 – 11 – 55 – 50 – 68
• Roma: 44 – 50 – 86 – 75 – 01
• Torino: 78 – 32 – 90 – 16 – 09
• Venezia: 04 – 66 – 13 – 46 – 25
• Nazionale: 52 – 24 – 34 – 12 – 60
10eLotto – la serie vincente
04 – 11 – 24 – 26 – 29 – 32 – 37 – 43 – 44 – 50 – 51 – 59 – 63 – 66 – 68 – 70 – 73 – 78 – 80 – 83
Numero oro: 63
Doppio oro: 63 – 83
Extra: 13 – 16 – 23 – 27 – 34 – 42 – 46 – 55 – 57 – 74 – 75 – 85 – 86 – 88 – 90
Superenalotto – combinazione vincente
14 – 17 – 33 – 63 – 64 – 80
Numero Jolly: 15
Numero Superstar: 27
Jackpot del 28 febbraio 2026: 127.800.000 euro
Jackpot del prossimo concorso (3 marzo 2026): 128.700.000 euro
Intanto cresce l’attenzione anche sui numeri ritardatari, osservati con particolare interesse da chi segue statistiche e frequenze.
I numeri più in ritardo del Lotto
• Cagliari 55 (manca da 121 estrazioni)
• Genova 34 (manca da 108 estrazioni)
• Genova 69 (manca da 102 estrazioni)
• Firenze 16 (manca da 101 estrazioni)
• Roma 81 (manca da 87 estrazioni)
• Cagliari 21 (manca da 83 estrazioni)
• Bari 41 (manca da 80 estrazioni)
• Roma 25 (manca da 79 estrazioni)
• Nazionale 31 (manca da 78 estrazioni)
• Bari 23 (manca da 76 estrazioni)
• Nazionale 22 (manca da 72 estrazioni)
I ritardatari per ruota
• Bari 41 (manca da 80 estrazione) – 23 (da 76) – 11 (da 63)
• Cagliari 55 (manca da 121 estrazioni) – 21 (da 83) – 50 (da 69)
• Firenze 16 (manca da 101 estrazioni) – 47 (da 70) – 54 (da 62)
• Genova 34 (manca da 108 estrazioni) – 69 (da 102) – 70 (da 58)
• Milano 45 (manca da 70 estrazioni) – 85 (da 56) – 86 (da 54)
• Napoli 40 (manca da 65 estrazioni) – 35 (da 62) – 28 (da 60)
• Palermo 46 (manca da 62 estrazioni) – 45 (da 59) – 27 (da 48)
• Roma 81 (manca da 87 estrazioni) – 25 (da 79) – 80 (da 63)
• Torino 40 (manca da 71 estrazioni) – 58 (da 56) – 31 e 7 (da 54)
• Venezia 48 (manca da 61 estrazioni) – 69 (da 58) – 85 (da 57)
• Nazionale 31 (manca da 78 estrazioni) – 22 (da 72) – 42 (da 66)
Superenalotto – numeri ritardatari
• 62 (da 64) – 70 (da 51) – 48 (da 50) – 59 (da 50) – 51 (da 47) – 77 (da 42)
Un’estrazione che conferma l’interesse costante per Lotto e Superenalotto, mentre il jackpot continua a salire e alimentare le speranze dei giocatori in vista dei prossimi concorsi.