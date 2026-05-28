Morra De Sanctis proclama il lutto cittadino per Giuseppe Gargani su proposta della minoranza: bandiere a mezz’asta e Gonfalone ai funerali

A poche ore dalla richiesta avanzata dal gruppo consiliare di opposizione “Impegno e Responsabilità per Morra”, il Comune di Morra De Sanctis ha ufficialmente proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dell’Onorevole Avvocato Giuseppe Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana e figura di riferimento della politica italiana ed europea.

I consiglieri di opposizione avevano inviato nella giornata del 27 maggio una formale istanza al sindaco chiedendo di “valutare l’opportunità di proclamare il lutto cittadino” in concomitanza con lo svolgimento dei funerali dell’illustre concittadino, sottolineando come Gargani si fosse distinto “per l’impegno sociale, culturale, civico e politico nel panorama locale, provinciale, nazionale ed europeo”.

Nella richiesta veniva inoltre evidenziata “la profonda commozione e l’unanime cordoglio dell’intera comunità locale”, proponendo anche l’esposizione delle bandiere comunale, nazionale ed europea a mezz’asta e l’invito agli esercizi commerciali ad abbassare le serrande durante la cerimonia funebre.

L’amministrazione comunale ha accolto l’istanza emanando l’ordinanza sindacale n. 5 del 27 maggio 2026, con la quale il sindaco ha disposto ufficialmente la proclamazione del lutto cittadino per il giorno 30 maggio, data delle esequie dell’ex parlamentare.

Nel provvedimento si ricorda il ruolo di primo piano ricoperto da Giuseppe Gargani nella vita istituzionale italiana ed europea, sottolineando gli incarichi di sottosegretario alla Giustizia, presidente della Commissione Giustizia della Camera e presidente dell’Associazione Nazionale ex Parlamentari.

Particolare attenzione viene dedicata al “profondo e indissolubile legame” che Gargani ha sempre mantenuto con la sua Morra De Sanctis, comunità alla quale “ha costantemente manifestato attaccamento e attenzione, portando lustro al nome del Comune in ambito nazionale e internazionale”.

L’ordinanza dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e la sospensione delle manifestazioni ludiche e ricreative eventualmente organizzate o patrocinate dal Comune nella giornata del lutto.

Autorizzata inoltre l’uscita del Gonfalone Comunale, che accompagnerà ufficialmente la cerimonia funebre insieme al sindaco o a un suo delegato e a una rappresentanza istituzionale dell’ente.

L’amministrazione invita infine attività commerciali, scuole, associazioni e cittadini a partecipare al lutto cittadino e a rendere omaggio alla memoria di uno dei figli più illustri dell’Irpinia e della comunità morrese.