Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa del professor Sante Rizzo

La comunità di Mugnano del Cardinale piange la scomparsa del professor Sante Rizzo, venuto a mancare nelle scorse ore all’affetto dei suoi cari. Figura conosciuta e stimata, il professor Rizzo lascia un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di apprezzarne nel tempo le qualità umane e professionali. A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli e la sorella, stretti nel dolore per una perdita che colpisce non solo la famiglia, ma l’intera comunità locale.

La camera ardente è stata allestita presso Villa San Nicola, a Quadrelle, in via Auricchio, dove sarà possibile rendere omaggio fino alle ore 15 di domani, 29 maggio 2026.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia Rizzo.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze.