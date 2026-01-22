Lauro, marcia per difendere le scuole dopo furti e vandalismi

Nel Vallo di Lauro cresce la preoccupazione per la sicurezza degli edifici scolastici. Docenti, alunni, famiglie e rappresentanti dell’amministrazione comunale di Lauro hanno preso parte a una marcia pubblica per dire basta ai furti e agli atti vandalici che, negli ultimi mesi, hanno colpito l’istituto comprensivo “Benedetto Croce”.

L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica Maria Siniscalchi, nasce con l’obiettivo di portare all’attenzione pubblica una situazione ormai insostenibile e di ribadire l’alleanza tra scuola, istituzioni e comunità locale nella difesa dei luoghi dedicati all’istruzione.

Solo una settimana fa l’ennesimo episodio: ignoti si sono introdotti nel plesso centrale di Lauro, portando via alcuni computer e causando disagi alle attività didattiche. Non è stato risparmiato neppure il plesso della frazione Migliano, dove si sono registrati danneggiamenti a strutture e arredi. Episodi simili, nelle scorse settimane, hanno interessato anche altri edifici scolastici del Vallo di Lauro.

Dopo l’ultimo raid, il vicesindaco di Lauro, Pino Graziano, ha sollecitato un rafforzamento dei controlli sul territorio, in particolare nelle ore notturne, sottolineando la necessità di tutelare il patrimonio pubblico e garantire serenità a studenti e personale scolastico.

La marcia si è trasformata così in un segnale forte e condiviso: la comunità del Vallo di Lauro chiede maggiore attenzione e interventi concreti per fermare una scia di episodi che rischia di compromettere il diritto allo studio e la sicurezza delle scuole.