Avellino, auto pirata travolge due cani sulle strisce: uno muore, l’altro è grave

Momenti drammatici nel cuore di Avellino. In via De Renzi, a pochi passi da piazza Kennedy, un’auto pirata ha investito due cani che stavano attraversando la strada al guinzaglio insieme ai loro proprietari.

L’impatto è stato particolarmente violento: uno dei due animali, un Dogo Argentino, è morto sul colpo, mentre l’altro, un Labrador, ha riportato gravi ferite. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi a prestare aiuto, si è allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente.

Secondo quanto ricostruito, i cani e i loro padroni stavano attraversando regolarmente sulle strisce pedonali quando sono stati travolti. I proprietari, sotto shock, hanno immediatamente cercato assistenza, tentando senza successo di contattare il servizio veterinario dell’Asl attraverso il numero verde. Non ottenendo risposta, si sono rivolti a un veterinario privato nel disperato tentativo di salvare l’animale ferito.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia e la Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per individuare il responsabile, che rischia una denuncia per omissione di soccorso.