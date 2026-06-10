Lacedonia presenta la XV Stagione Teatrale: sabato 13 giugno la conferenza stampa al MAVI

Il Comune di Lacedonia è lieto di invitare gli organi di informazione, gli operatori culturali e la cittadinanza alla conferenza stampa di presentazione della XV Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Lacedonia, in programma sabato 13 giugno alle ore 18.00 presso il MAVI – Museo Antropologico Visivo Irpino.

L’appuntamento rappresenterà l’occasione ufficiale per svelare il cartellone della stagione 2026/2027, che si conferma uno dei principali punti di riferimento culturali dell’Alta Irpinia e dell’intero territorio provinciale.

Nel corso della conferenza saranno presentati gli spettacoli in programma, gli artisti protagonisti della nuova stagione, le date degli eventi e le iniziative collaterali che accompagneranno il percorso teatrale. Un cartellone costruito con l’obiettivo di offrire al pubblico una proposta culturale di qualità, capace di coniugare intrattenimento, riflessione e valorizzazione del territorio.

La stagione teatrale del Teatro Comunale di Lacedonia raggiunge quest’anno il prestigioso traguardo della quindicesima edizione, confermando il ruolo centrale della cultura come strumento di crescita sociale, partecipazione e promozione delle aree interne.

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, gli organizzatori della rassegna e i partner coinvolti nella realizzazione del progetto culturale.

Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con after buffet, occasione di incontro e confronto tra istituzioni, operatori culturali, artisti e rappresentanti degli organi di stampa.

L’Amministrazione Comunale invita giornalisti, fotografi, operatori dell’informazione e tutti gli interessati a partecipare a questo importante momento di condivisione e programmazione culturale.