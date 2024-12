La Scandone Avellino si ferma a Molfetta, la Virtus passa al Pala Poli con un 77-67

La Scandone Avellino non riesce a vendicare la sconfitta casalinga contro la Virtus Molfetta e viene battuta di nuovo dai padroni di casa, con il punteggio di 77-67. La partita è stata equilibrata fino alla metà del terzo quarto, quando il duo Sirakov-Gulley ha preso in mano la gara, guidando Molfetta alla vittoria. Non sono bastati i 19 punti di Stefanini e i 16 di Pichi per evitare la sconfitta.

I momenti chiave della partita:

Partenza forte per Molfetta : un parziale iniziale di 6-0, grazie a Filtness e Bertoni , costringe la Scandone a inseguire. I biancoverdi rispondono con le triple di Stefanini e Soliani , ma subiscono una nuova accelerazione dei padroni di casa.

: un parziale iniziale di 6-0, grazie a e , costringe la Scandone a inseguire. I biancoverdi rispondono con le triple di e , ma subiscono una nuova accelerazione dei padroni di casa. Primo tempo : La Scandone non riesce a imporsi, con troppi errori in attacco e difesa. Il primo tempo si chiude con Molfetta avanti di 4 punti (33-29), trascinata da Gulley .

: La Scandone non riesce a imporsi, con troppi errori in attacco e difesa. Il primo tempo si chiude con Molfetta avanti di 4 punti (33-29), trascinata da . Terzo quarto : La Scandone cerca di rimontare, ma non riesce a dare la spallata decisiva. Filtness e Ballardino allungano per Molfetta, mentre la Scandone risponde con un parziale di 6-0 nel finale del quarto, restando a un possesso di distanza (46-43).

: La Scandone cerca di rimontare, ma non riesce a dare la spallata decisiva. e allungano per Molfetta, mentre la Scandone risponde con un parziale di 6-0 nel finale del quarto, restando a un possesso di distanza (46-43). Ultimo quarto: La partita si mantiene punto a punto fino al 35’, quando Sirakov e Gulley prendono il controllo, portando Molfetta sul +11. Nonostante i tentativi di rimonta della Scandone, Molfetta gestisce il vantaggio e vince 77-67.

Dichiarazioni post-partita:

Coach Sanfilippo ha dichiarato: “Abbiamo giocato una gara insufficiente dal punto di vista mentale e fisico. Il passaggio a vuoto ci sta, ma ora dobbiamo essere bravi a resettare e allenarci con chi è rimasto fuori a causa degli infortuni.”

Prossima partita:

La Scandone Avellino avrà l’opportunità di riscattarsi giovedì 12 dicembre, alle ore 20, ospitando al Del Mauro il New Basket Mola.

Parziali:

1° quarto: 23-15

2° quarto: 10-14

3° quarto: 13-14

4° quarto: 17-24

Tabellino:

Molfetta: Filtness 11, Bertoni 11, Natalini 10, D’Apice, Gulley 29, Sirakov 9, Arifkhanov, Savoia, Seck, Jankovic 2, Ballardino 5

Avellino: D’Offizi 9, Cantone 3, Zanini 2, Iannicelli, Trapani 6, Soliani 10, Stefanini 19, Pichi 16, Paglia 2, Iacorossi