La devianza sociale: una realità radicata nel tempo e nello spazio. VIDEO

La devianza sociale è un fenomeno intramontabile, intessuto nella trama complessa delle interazioni umane. Non ha una data di nascita definita e sicuramente non giunge a una conclusione nel presente. È piuttosto un elemento dinamico, in continua evoluzione e, negli ultimi tempi, sembra essersi diffuso in modo più esteso che mai. Per comprendere appieno questa realtà, è essenziale esaminare le radici profonde che la devianza ha nel rapporto tra l’Io e l’Altro.

Il tema della devianza è stato oggetto di riflessione e discussione in molteplici contesti, dalle aule scolastiche alle associazioni che si dedicano alla costruzione di una società più giusta e coesa. Verso la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, un periodo di grande fermento sociale, sono state organizzate svariate iniziative sulla legalità. In questo contesto, l’Avvocato Caruso Antonio, anche dottore magistrale in filosofia ed economia e commercio, e altri professionisti hanno assunto un ruolo di primo piano, diventando promotori e ideatori di numerose iniziative sulla legalità. Queste iniziative hanno contribuito a gettare le basi per una cultura della legalità che ha continuato a svilupparsi fino al 2017.

La cultura della legalità è uno strumento potente per contrastare la devianza. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla sua diffusione capillare nella società attuale. È indispensabile trasmettere ai giovani un messaggio che vada al di là della mera osservanza delle leggi, spiegando loro il vero significato della legalità e l’importanza del pieno rispetto delle regole di convivenza civile. Per affrontarla in modo efficace, è necessario un impegno continuo nella promozione di una cultura della legalità.

(Andrea Salvatore Guerriero)