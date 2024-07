L’ A.S. Roma Calcio a 5 convoca l’altavillese Bryan di Troia

La prestigiosa società di futsal A.S. Roma Calcio a 5 ha orgogliosamente annunciato l’ultimo colpo del mercato estivo. Si tratta dell’altavillese Bryan Di Troia,”universale” classe 2007, che si appresta a militare nella prima squadra e nella primavera della società capitolina. Giocatore poliedrico e scattante, nel corso della scorsa stagione-passata in forza alla Sandro Abate Five Soccer di Mercogliano-ha totalizzato più di sessanta reti tra formazione U17 e U19. Il calciatore altavillese si appresta ora a vestire la maglia giallorossa, ma non prima di aver indossato la divisa azzurra, con la quale ha già militato nella nazionale U17. Queste le dichiarazioni di Bryan: “Essere stato chiamato dalla Roma Calcio a 5 è un sogno che si realizza e sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura. La formazione ad Altavilla è stata cruciale nel mio percorso, permettendomi di crescere e migliorare costantemente. Mi ha insegnato ad affrontare le sfide, qualità che porterò con me in questa nuova esperienza”. (Andrea Squittieri)