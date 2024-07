NAPOLI. Mergellina: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 36enne napoletano.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Via Mergellina hanno notato una persona che, con fare guardingo, si aggirava tra le auto in sosta.

Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, i poliziotti lo hanno controllato e trovato in possesso di una busta contenente marijuana del peso di circa 112 grammi; pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, altri 60 grammi della stessa sostanza e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto, un 36enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.