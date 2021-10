IRPINIA. A Castelvetere giovedì “Il pensiero filosofico di Dante” per “Il Borgo dei Filosofi”, evento per adulti e bambini.

La Fondazione Sistema Irpinia propone la nona edizione de “Il Borgo dei Filosofi” in collaborazione con gli storici organizzatori e promotori della manifestazione culturale di alto valore scientifico.

Da un punto di vista contenutistico in occasione della ricorrenza del 700°anniversario della morte di Dante Alighieri si pone l’accento sul pensiero filosofico e sulle tematiche attualizzate del pensiero del grande poeta della lingua italiana. Il progetto prevede l’organizzazione di convegni e attività divulgative laboratoriali da svolgersi in 15 comuni della provincia di Avellino individuati per la corrispondenza alla definizione di borgo e per il pregio dei luoghi in corrispondenza con il titolo della manifestazione. Giovedì 28 ottobre alle ore 17.30 a Castelvetere sul Calore ci sarà l’evento culturale “Dante Filosofico” che prevede laboratori di filosofia e spettacolo con la partecipazione di Michela Salsano. Alle 17.30 ci sarà il workshop interattivo per gli adulti “Il pensiero filosofico di Dante spiegato ai bambini: metodi e strumenti”, alle 18.30 a seguire, un laboratorio pratico didattico per adulti e bambini. La partecipazione prevede attività interattive da svolgere in maniera collaborativa, si consiglia pertanto di munirsi di un album da disegno e pastelli colorati. Info e prenotazioni : comunicazione@fondazionesistemairpinia.it

