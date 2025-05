Invito alla cittadinanza. Referendum abrogativo 8 e 9 giugno: lunedì 5 maggio a Baiano la prima riunione per il Comitato del Baianese del Sì.

Lunedì 5 maggio alle ore 18:00, presso i locali della sede territoriale della CGIL di Baiano in via Armando Diaz, si terrà una prima riunione organizzativa finalizzata alla costituzione del comitato a favore del voto Sì in vista del referendum abrogativo previsto per i giorni 8 e 9 giugno 2025.

L’incontro rappresenta un momento fondamentale per avviare una rete territoriale attiva nei sei comuni del baianese, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione consapevole al voto e sostenere le ragioni del Sì. Durante la riunione si discuteranno strategie di comunicazione, iniziative pubbliche e modalità di coinvolgimento dei cittadini.

Tutti coloro che sono interessati a far parte di questa rete civica e a contribuire alla campagna referendaria sono invitati a partecipare. La riunione sarà aperta a chiunque voglia offrire il proprio supporto, condividere idee e costruire un percorso partecipato in vista dell’importante appuntamento elettorale.

Partecipare significa contribuire attivamente alla vita democratica del territorio. L’invito è rivolto ad associazioni, singoli cittadini, rappresentanti del mondo del lavoro e della cultura, studenti e a chiunque creda nel valore del confronto democratico.