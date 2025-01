Il Nola supera il Pomigliano: tre punti d’oro per continuare la scalata in classifica

Il Nola 1925 conquista tre punti fondamentali nella sfida contro il Pomigliano, imponendosi per 2-1 allo Sporting e dando continuità al pareggio esterno ottenuto contro il Forio. Una partita vibrante, decisa dalle reti di Lepre e Filosa nel primo tempo e caratterizzata da una grande prestazione corale dei bianconeri.

Mister Karel Zeman schiera il consueto 4-3-3, facendo fronte alle assenze di Mansi e Cozzolino con l’inserimento di Avolio e Pepe, mentre Dell’Orfanello viene avanzato a centrocampo. L’approccio aggressivo del Nola dà subito i suoi frutti: al 10’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lepre è il più rapido a raccogliere una palla vagante in area, insaccando alle spalle del portiere Bellarosa.

Il raddoppio arriva al 21’: Castagna illumina con un passaggio in profondità, Filosa controlla magistralmente e con freddezza trafigge l’estremo difensore ospite. Alla mezz’ora i padroni di casa sfiorano il tris con un’azione personale ancora di Filosa, che però non trova la porta.

Il Pomigliano prova a reagire, rendendosi pericoloso al 41’ con un rasoterra dalla distanza, ma Moccia si supera e devia in corner. Sul fronte opposto, Bellarosa risponde da campione su una punizione di Castagna destinata al sette. Nel finale di tempo, Pepe ha l’occasione per il terzo gol, ma il suo tiro sfiora il palo.

Nella ripresa, il Pomigliano scende in campo con maggiore determinazione e accorcia le distanze al 58’ grazie a Principe, che sfrutta al meglio un corner battuto dalla sinistra e incorna di testa il gol del 2-1.

Il Nola non si lascia intimorire e al 74’ Lepre va vicinissimo al tris, colpendo però la traversa con una girata in area piccola. Nei minuti finali, la squadra ospite tenta il tutto per tutto, ma Moccia si conferma decisivo, respingendo una punizione insidiosa e deviando la palla sulla base del palo, proteggendo così il prezioso vantaggio fino al triplice fischio.

Al termine del match, mister Zeman ha commentato: “Una vittoria fondamentale, con un primo tempo giocato in maniera eccellente. Nel secondo tempo ci siamo un po’ fermati, permettendo agli avversari di rientrare in partita, ma siamo comunque soddisfatti. Abbiamo mostrato armonia e grande compattezza, sia in campo che fuori. È stato emozionante festeggiare insieme ai nostri tifosi, un momento che vogliamo rivivere più spesso”.

Con questa vittoria, il Nola 1925 consolida la propria posizione in classifica e guarda con fiducia ai prossimi impegni.

Tabellino