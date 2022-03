Il Napoli non molla il sogno Scudetto, ma occhio all’Udinese ‘ferma big’

Il Napoli non molla la presa. A Verona gli azzurri hanno dimostrato di non aver nessuna intenzione di tirare i remi in barca e di lasciare alle due milanesi il discorso Scudetto. Il successo al Bentegodi contro la formazione di Tudor ha permesso alla squadra di Spalletti di rimanere a contatto con il Milan e di scavalcare momentaneamente l’Inter di Simone Inzaghi, fermata sul pari dal Torino di Juric.

Per continuare a sognare servono però altri tre punti sabato sera al Maradona contro l’Udinese. I partenopei vogliono tornare al successo davanti ai propri tifosi dopo i ko amari con il Milan di Pioli e con il Barcellona in Europa League. Allo stesso tempo, però, gli azzurri dovranno fare attenzione ai tanti diffidati in squadra. Sono infatti cinque i calciatori a rischio squalifica in vista dell’impegnativa trasferta del turno successivo sul campo dell’Atalanta: Anguissa, Demme, Koulibaly, Osimhen e Rrahmani.

I friulani arrivano da una grande prestazione contro la Roma, nella quale hanno ottenuto solo un pari (pur meritando l’intera posta in palio) che va a sommarsi all’altro ottimo pareggio a San Siro con il Milan. I ragazzi di Cioffi sono lontani dalla zona retrocessione ma hanno ancora bisogno di punti e non regaleranno nulla. La matematica non dà ovviamente ancora la certezza di salvarsi ai bianconeri, che sono quindi obbligati a venire a giocare con il coltello tra i denti per strappare qualche altro punto a una big, come già fatto nelle ultime due settimane.

Non mancano quindi le insidie per la squadra di Spalletti, che ad ogni modo all’andata si è imposta per 4-0, dimostrando una superiorità netta sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi quattro scontri diretti il Napoli ha poi sempre battuto questo avversario, che non riesce ad imporsi addirittura dal 3-1 del 2016, nella famosa partita in cui fu espulso Gonzalo Higuain. In trasferta l’Udinese ha vinto una sola delle ultime 10 gare mettendo a segno un’unica rete nelle ultime 5 lontano dalla Dacia Arena. Ecco perché sarà difficile assistere a una vittoria dei bianconeri lontano da Udine, soprattutto in uno stadio caldo come quello di Napoli. Partenopei favoriti, dunque, come confermano anche i pronostici calcio serie A di Sportytrader che prevedono infatti un successo dei padroni di casa.

In casa Napoli, non saranno del match sicuramente Meret e Malcuit. Il portiere ha subito una frattura della seconda vertebra lombare e sarà out per almeno un mese, mentre il terzino è alle prese con una lesione. Fuori anche Petagna per un problema muscolare, mentre potrebbe farcela Juan Jesus, che partirebbe comunque dalla panchina. La retroguardia sarà formata infatti senza dubbio da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Nessun dubbio neanche in mediana con Lobotka e Fabián Ruiz, così come davanti con Osimhen. I ballottaggi sono sulla trequarti, con Politano e Lozano che si giocano una maglia da titolare per affiancare Zielinski e Insigne, ma occhio anche alla candidatura di Elmas. Nell’Udinese, dopo aver sconfato la squalifica, rientra il brasiliano Walace a centrocampo.

Si prospetta una grande cornice di pubblico al Maradona sabato sera, con i tifosi azzurri che hanno tutte le intenzioni di continuare a sostenere la squadra verso la corsa ad un titolo che manca dal 1990.

adsense – Responsive – Post Articolo