AVELLA. Condannato a 2 anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni all’ex fidanzata

Un uomo di 29 anni di Avella è stato condannato dal Tribunale di Roma a due anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex fidanzata. La Procura aveva chiesto una pena di quattro anni e cinque mesi, ma il tribunale non ha riconosciuto le aggravanti contestate.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini e del processo, la relazione, iniziata nel 2020, sarebbe stata caratterizzata da un progressivo controllo sulla vittima. L’uomo le avrebbe impedito di uscire liberamente, deciso come dovesse vestirsi, controllato il telefono cellulare e cercato di isolarla dalle amiche e dai familiari.

Alle condotte di controllo si sarebbero aggiunti insulti e umiliazioni, oltre a diverse aggressioni fisiche. In un episodio avvenuto durante la notte di Capodanno del 2020, dopo aver controllato il telefono della giovane mentre dormiva, l’avrebbe svegliata e colpita con schiaffi e pugni, rompendole gli occhiali. In un’altra occasione le avrebbe provocato la rottura di un labbro. Tra le lesioni contestate figurano anche lividi al volto e al braccio, un colpo alla testa e una ferita al naso.

Secondo l’accusa, in un momento di particolare tensione la donna sarebbe fuggita dall’abitazione per chiedere aiuto, mentre l’uomo avrebbe danneggiato l’appartamento. Successivamente l’avrebbe anche minacciata, dicendole che, se lo avesse lasciato, “non l’avrebbe passata liscia” e che l’avrebbe lasciata senza denaro.

Le violenze, secondo quanto accertato nel procedimento, avrebbero provocato nella vittima un disturbo post-traumatico da stress, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita per il timore di nuove aggressioni.

L’uomo è stato quindi condannato in primo grado per i reati di maltrattamenti e lesioni. La sentenza può essere impugnata nei successivi gradi di giudizio.