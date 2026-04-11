IdeativItaly 2026: giovani, competenze e innovazione al centro della terza edizione dedicata al Made in Italy

Organizzato da Ideativita S.r.l., l’evento – riconosciuto dal MIMIT – valorizza talento, tecnologia e creatività delle nuove generazioni.

Avellino, 14 e 15 aprile 2026 – Complesso Monumentale del Carcere Borbonico

Torna IdeativItaly, l’evento annuale ideato e organizzato da Ideativita S.r.l. in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, riconosciuto tra le iniziative ufficiali dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione 2026 sarà dedicata al tema “Giovani competenze per il Made in Italy”, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico delle nuove generazioni nello sviluppo del sistema produttivo nazionale.

IdeativItaly si conferma un appuntamento di riferimento per il dialogo tra imprese, istituzioni, mondo accademico e giovani talenti. Il programma prevede interventi, dimostrazioni e attività esperienziali orientate all’innovazione e alle nuove tecnologie.

Tra i momenti centrali dell’evento spicca l’hackathon, che coinvolgerà studenti e giovani innovatori nella progettazione di soluzioni avanzate, promuovendo un approccio concreto, collaborativo e creativo.

L’iniziativa nasce dalla visione di Ideativita S.r.l., realtà impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative e nella valorizzazione di idee ad alto potenziale. L’azienda opera come partner strategico per imprese e organizzazioni, supportando processi di innovazione, sviluppo di nuovi prodotti, tutela della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico, attraverso un approccio che integra competenze creative, tecniche e imprenditoriali.

Attraverso iniziative come IdeativItaly, la società punta a creare un ecosistema in cui idee, talento e tecnologia possano incontrarsi e trasformarsi in valore concreto per il territorio e per il sistema Paese, contribuendo alla crescita economica e alla competitività del Made in Italy a livello globale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni – dedicate alla creatività italiana e al rapporto tra identità e innovazione – l’edizione 2026 rafforza ulteriormente il focus sulle competenze, riconosciute come leva fondamentale per affrontare le sfide future e guidare la trasformazione dei settori produttivi.

IdeativItaly 2026 si configura così come un vero e proprio laboratorio di innovazione aperto, capace di connettere visione, formazione e sviluppo, mettendo al centro le nuove generazioni e il loro contributo alla costruzione del futuro del Made in Italy.