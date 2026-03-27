Mugnano del Cardinale, incontro speciale all’I.C. “Alessandro Manzoni” con lo scrittore Attilio Facchini

Un momento di crescita, confronto ed emozione ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale, che hanno avuto l’opportunità di incontrare lo scrittore Attilio Facchini.

L’autore del libro “Come un dente di leone” è stato ospite della scuola per un appuntamento dedicato agli alunni delle classi prime della scuola secondaria, trasformando la mattinata in un vero e proprio viaggio tra parole, riflessioni e sentimenti.

Durante l’incontro, Facchini ha dialogato con i ragazzi, stimolando pensieri e domande, e offrendo spunti importanti sulla scrittura e sul valore delle storie. Un’esperienza partecipata e coinvolgente, capace di lasciare un segno nei giovani studenti, che hanno potuto confrontarsi direttamente con l’autore.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo dell’istituto, volto a promuovere la lettura, la creatività e la crescita personale degli alunni, attraverso occasioni di incontro e condivisione.

Un evento che conferma l’importanza della scuola come luogo di formazione non solo didattica, ma anche umana, dove le storie diventano strumenti per comprendere meglio se stessi e il mondo.