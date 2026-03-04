Guerra in Medio Oriente, missile iraniano abbattuto dalla Nato: escalation tra Iran, Israele e USA

Prosegue per il quinto giorno il conflitto che vede contrapposti Israele e Stati Uniti contro Iran e Libano, con attacchi incrociati e tensione crescente in tutta la regione.

Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dai sistemi di difesa della NATO nel Mediterraneo orientale, dopo aver sorvolato Iraq e Siria. Secondo Ankara, l’ordigno è stato neutralizzato senza provocare vittime. La Nato ha ribadito il proprio sostegno alla Turchia, condannando gli attacchi iraniani.

Intanto a Teheran sono stati rinviati i funerali della Guida Suprema Ali Khamenei, morto in un attacco aereo attribuito a Israele. Le autorità iraniane parlano di centinaia di vittime nei raid israelo-americani, mentre l’esercito israeliano afferma di aver colpito infrastrutture militari e obiettivi legati ai Pasdaran.

Sul fronte politico, Donald Trump ha informato il Congresso di aver ordinato l’operazione per tutelare gli interessi nazionali americani, escludendo però un piano ufficiale di cambio di regime. Distanze dall’escalation sono arrivate anche dai leader europei, che chiedono una soluzione diplomatica per evitare un ulteriore allargamento del conflitto.