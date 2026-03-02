Grottolella diventa Comunità Cardioprotetta: installato il primo defibrillatore pubblico in Piazza Municipio

Domenica 1° marzo, in Piazza Municipio a Grottolella, è stato installato dall’Amministrazione Comunale il primo defibrillatore pubblico. Un momento significativo per la comunità, che segna l’avvio concreto del progetto “Grottolella Comunità Cardioprotetta”, un’iniziativa fortemente voluta dal Comune per garantire maggiore sicurezza e tutela della salute a beneficio dell’intera collettività.
L’installazione rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che, nelle prossime settimane, vedrà il posizionamento di ulteriori defibrillatori su tutto il territorio comunale e presso gli impianti sportivi. Questo nuovo dispositivo si aggiunge a quello già consegnato in dotazione alle scuole elementari e medie, rafforzando così la rete di protezione a servizio dei cittadini.
Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Jessica Govetosa e all’azienda DS GROUP per la preziosa collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per il contributo offerto e per la generosa donazione alla comunità di Grottolella.
Dopo il successo dei corsi per l’utilizzo del defibrillatore, tenutisi il 31 gennaio 2026 presso il Comune, si informa che sabato 11 aprile, sempre nei locali comunali, si terrà un ulteriore corso BLS-D, volto a formare altri cittadini all’uso corretto del dispositivo salvavita.
L’Amministrazione Comunale ringrazia inoltre il parroco Don Marcelo per la collaborazione e per la benedizione impartita in occasione dell’installazione.
Infine, un grazie sincero a tutte le persone che questa mattina hanno partecipato all’iniziativa in Piazza Municipio, dimostrando grande senso di comunità e attenzione verso un progetto di fondamentale importanza per la salute pubblica.