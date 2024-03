Grottolela. Regolamento per l’adozione di cani vaganti recuperati sul territorio comunale. Video

Il Comune di Grottolella, con l’intento di promuovere una politica di interscambio con i cittadini e di favorire il benessere degli animali randagi, istituisce il presente regolamento per regolare l’affidamento di cani vaganti provenienti dalle strutture di ricovero. Tale iniziativa si propone di offrire un contributo economico a coloro che si impegnano ad accogliere presso la propria abitazione questi animali bisognosi di affetto e cura.

Requisiti per l’affidamento degli animali:

1. Compimento del 18° anno di età oppure atto di assenso sottoscritto dell’esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente.

2. Capacità di garantire un trattamento adeguato al cane adottato, con impegno al suo mantenimento in buone condizioni presso la propria abitazione, in un ambiente idoneo alle sue necessità, in relazione alla sua taglia e alle caratteristiche della razza, assicurando inoltre le necessarie vaccinazioni e cure veterinarie.

3. Assenza di condanne penali per maltrattamenti nei confronti degli animali.

4. Consenso a consentire agli uffici comunali competenti per territorio di effettuare controlli periodici sulla corretta custodia dell’animale, anche senza preavviso.

Incentivi per l’affidatario: Il Comune di Grottolella riconosce il valore sociale dell’affidamento di cani randagi da parte di privati e intende incentivare tale pratica attraverso un contributo economico pari a 300 euro, erogato una tantum ai richiedenti, indipendentemente dalla residenza nel Comune. Questo contributo sarà corrisposto al soggetto affidatario in un’unica soluzione dopo un periodo di affido in forma definitiva di almeno sei mesi, previa dimostrazione del buon mantenimento dell’animale. Trascorso questo periodo, l’adozione diventa definitiva e non comporta ulteriori contributi o benefici.

Domanda di affidamento: I soggetti interessati, residenti o non residenti nel Comune di Grottolella, disponibili ad accogliere un cane randagio proveniente da un canile convenzionato, dovranno presentare apposita istanza al Comune con la quale richiedono l’affidamento. Le domande saranno evase in ordine cronologico di presentazione.

Erogazione del contributo: Il contributo previsto verrà erogato una volta verificato il periodo di affido di almeno sei mesi e la corretta custodia dell’animale.

Il presente regolamento è redatto a cura del Vicesindaco Dott. Marco Grossi e approvato dal Sindaco Geom. Antonio Spiniello.

Questo regolamento rappresenta un importante passo verso la tutela e il benessere degli animali randagi, incoraggiando la responsabilità individuale e promuovendo la cultura dell’adozione consapevole.