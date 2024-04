A San Potito Ultra, nel cuore dell’Irpina, arrivano Dario Sansone, Francesco Di Bella e Antonio Scafuri.

Previsto per domenica 28 aprile a San Potito Ultra (piazza Amatucci) il concerto gratuito di Dario Sansone (con Pierluigi D’Amore al contrabbasso), Francesco Di Bella (in trio) e Antonio Scafuri (duo live) che partirà dalle ore 19.

L’Irpinia, si sa, è da anni un teatro a cielo aperto allestito per custodire e valorizzare il patrimonio artistico del nostro territorio. Quale occasione migliore, per aprire la stagione degli eventi 2024, che ospitare tre cantautori che si fanno, ognuno a modo proprio, interpreti e alfieri delle nostre radici.

L’evento

Dario Sansone, storico frontman dei Foja e artista a tutto tondo; Francesco Di Bella, fondatore dei 24 Grana e punto di riferimento per il il “new Napolitanpower” e Antonio Scafuri, voce purissima proveniente da quella “terra di mezzo” che unisce Napoli alle belle montagne; saranno i protagonisti di una domenica di arte e bellezza voluta dall’amministrazione comunale di San Potito Ultra.

La serata che partirà alle 19 vedrà l’opening del dj Sergio Tartaglia.