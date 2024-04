BAIANO. “Codice Rosso: Bilancio del Contrasto alla violenza di genere e relativi scenari”, al teatro Colosseo lunedì 29 aprile

Codice Rosso: Bilancio del Contrasto alla violenza di genere e relativi scenari

Il Teatro Colosseo di Baiano sarà il palcoscenico di un importante dibattito pubblico intitolato “Codice Rosso: Bilancio del Contrasto alla violenza di genere e relativi scenari”, in programma per lunedì 29 aprile 2024 alle ore 18.

L’evento, organizzato con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione e sugli sviluppi nel contrasto alla violenza di genere, vedrà la partecipazione di illustri relatori provenienti da diverse sfere istituzionali e professionali.

Tra i relatori che interverranno durante la serata ci saranno:

Enrico Montanaro , Sindaco di Baiano, che porterà il suo contributo sulle azioni e le politiche messe in atto a livello locale per contrastare la violenza di genere.

Luigia Conte, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Manzoni" di Mugnano del Cardinale, che fornirà un'analisi del ruolo della scuola nell'educazione alla parità di genere e nella prevenzione della violenza.

Avv. Giuseppe Guida, Responsabile dell'Osservatorio sugli errori giudiziari, che porterà la sua esperienza e competenza nel contesto legale e giuridico del contrasto alla violenza di genere.

Dott.ssa Maria Rosaria Alfieri, Psicologa e Criminologa, che approfondirà gli aspetti psicologici e sociali legati alla violenza di genere, offrendo una prospettiva professionale preziosa.

On. Vincenzo Alaia, Presidente della V Commissione Sanità Regione Campania, che presenterà le politiche regionali e le iniziative volte a contrastare la violenza di genere nel contesto sanitario.

, Presidente della V Commissione Sanità Regione Campania, che presenterà le politiche regionali e le iniziative volte a contrastare la violenza di genere nel contesto sanitario. Avv. Francesco Urraro, rappresentante del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, che condividerà le prospettive e le iniziative a livello nazionale per affrontare la violenza di genere.

L’evento si propone come un momento di confronto e riflessione fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere la consapevolezza e individuare strategie efficaci per contrastare la violenza di genere.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati e si auspica una larga partecipazione per contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e rispettosa dei diritti fondamentali di ogni individuo. A moderare l’incontro l’avv. Paola Bellofatto.