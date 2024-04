100 DI QUESTI GIORNI. GROTTOLELLA – Compie 18 anni Jonathan Balsamo

Grande festa a casa Balsamo per Jonathan che compie 18 anni per la gioia e la felicità del papà Giuseppe e della mamma Grazia, i quali augurano al proprio figliolo una vita caratterizzata da successi e soddisfazioni. Tanti cari auguri a Jonathan da parte dell’amato fratellino Manuel. Tanti auguri da parte degli amici Cristian, Simone , Egidio , da parte dei compagni di classe . Tanti auguri da parte di tutti i parenti. Tanti auguri da parte della Libertas Grottolella atleti e dirigenti. Tanti auguri sinceri al neo maggiorenne da parte del Vice Sindaco del comune di Grottolella Marco Grossi .

Stasera sarà grande festa nella zona Balsamo per Jonathan.