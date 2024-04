Altavilla Irpina (AV)- Venerdì tre maggio l’epopea biancoverde rivive con “La legge del Partenio”

Venerdì 3 maggio alle ore 18:30, presso la suggestiva cornice del Palazzo Comitale di Altavilla Irpina, la storia del calcio irpino e italiano rivivrà attraverso la presentazione del libro “La legge del Partenio. I grandi del calcio raccontano il mito dei lupi”. Scritta da Rino Scioscia e Antonio Vistocco, l’opera-nata da un’idea di Antonio Trerotola-ripercorre il decennio di militanza dell’Avellino nella massima serie. Durante i gloriosi anni tra il 1978 e il 1988, la compagine dei “lupi” affrontò e sconfisse-prevalentemente sul prato di casa-campioni del calibro di Platini, Maradona, Zico e Falcao. Una favola, quella dell’Avellino in Serie A, che costituì un vero e proprio elemento trainante fondamentale per la rinascita di un’intera provincia a seguito del terremoto del 1980. All’evento- condotto dal giornalista Roberto Vetrone- non mancheranno alcuni protagonisti di quell’epopea. Faranno sentire la propria voce: Salvatore Di Somma, Pasquale Casale, Beniamino Vignola, Gian Felice Facchetti (figlio del grande Giacinto), Antonio Loschiavo, Luigi Pavarese, Nicola Dionisio e Carmine Losco. (Andrea Squittieri)