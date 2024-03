Incontro tra il Sindaco di Visciano Trinchese e i Cittadini: Un Momento di Dialogo e Partecipazione

Il prossimo sabato, 30 marzo 2024, alle ore 19:00, presso la suggestiva cornice della chiesa di San Sebastiano, situata in Via Roma, i cittadini di Visciano avranno l’opportunità di incontrare il Sindaco Sabatino Trinchese e la sua amministrazione per un dibattito aperto e costruttivo sulle attività svolte nei 20 mesi di mandato.L’incontro rappresenta un’importante occasione per la comunità locale di prendere parte attiva alla vita politica e amministrativa del proprio territorio. Il Sindaco e la sua equipe avranno l’opportunità di presentare i risultati raggiunti durante il loro periodo di governo, evidenziando i progetti realizzati, le sfide affrontate e le prospettive future per lo sviluppo e il benessere della città.Ma l’evento non sarà soltanto un momento di esposizione da parte dell’amministrazione comunale; al contrario, sarà caratterizzato da un forte spirito di partecipazione e condivisione. I cittadini avranno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, formulare domande e suggerimenti, e confrontarsi direttamente con il Sindaco e i suoi collaboratori su temi di interesse pubblico.Questa sinergia tra istituzioni e cittadini è fondamentale per promuovere una governance inclusiva e trasparente, basata sul dialogo e sull’ascolto reciproco. Ogni contributo proveniente dalla comunità può arricchire il processo decisionale e indirizzare le azioni dell’amministrazione verso obiettivi condivisi e prioritari per il bene comune.L’incontro del 30 marzo rappresenta, dunque, un importante momento di incontro e confronto tra chi governa e chi è governato, tra istituzioni e cittadini, al fine di costruire insieme un futuro migliore per Visciano Tutti i residenti sono invitati a partecipare attivamente e a contribuire con le proprie idee e visioni per il progresso della comunità locale.La partecipazione dei cittadini è la linfa vitale della democrazia locale, e iniziative come questa dimostrano l’impegno dell’amministrazione nel coinvolgere attivamente la comunità nella costruzione del proprio destino collettivo. Non mancate, quindi, di essere presenti sabato 30 marzo alle ore 19:00 presso la chiesa di San Sebastiano, per dare voce alle vostre idee e alle vostre aspettative per il futuro di Visciano.