Grave incidente sul lavoro a Pompei: due operai precipitano da un cestello da 15 metri, uno è in prognosi riservata

Pompei (NA), 28 luglio 2025 – Ancora un drammatico incidente sul lavoro scuote il territorio campano. Due operai sono rimasti gravemente feriti questa mattina a Pompei, in seguito al crollo di un cestello elevatore durante un intervento di manutenzione su un impianto di telecomunicazioni.

L’incidente è avvenuto in viale Unità d’Italia, nei pressi della stazione ferroviaria, intorno alle 9. Secondo le prime ricostruzioni, i due lavoratori – di 43 e 35 anni – stavano operando all’interno di un cestello sollevato da un braccio idraulico, quando quest’ultimo avrebbe improvvisamente ceduto. Il mezzo, probabilmente un carrello elevatore, li ha fatti precipitare da un’altezza stimata di circa 15 metri.

I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, gli agenti della Polizia municipale e della Polizia di Stato. I due operai sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Uno dei due è in prognosi riservata, mentre l’altro ha riportato gravi traumi ma non risulta in pericolo imminente di vita.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Sono stati disposti rilievi tecnici sul mezzo coinvolto e acquisiti i primi documenti relativi alla manutenzione e alla sicurezza della macchina. Al vaglio degli inquirenti anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori.

Secondo quanto emerso, i due operai risultano dipendenti di un’azienda con sede a Casoria (NA), che opera in subappalto per conto di una compagnia telefonica nazionale. Le autorità stanno verificando anche il rispetto delle normative contrattuali e di sicurezza previste per i lavoratori impiegati nei subappalti.

L’incidente arriva a pochi giorni di distanza dalla tragedia al Rione Alto di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita precipitando da un ponteggio. La nuova drammatica caduta riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in settori come l’edilizia e le telecomunicazioni, dove l’impiego di piattaforme aeree e attrezzature di sollevamento comporta rischi elevati