Grandi novità per l’Istituto Comprensivo di Avella: gli studenti si esibiranno a Casa Sanremo

Grandi novità dall’Istituto Comprensivo di Avella: gli studenti che hanno superato l’audizione che si è tenuta il 18 gennaio scorso si esibiranno a Casa Sanremo Live Box, all’interno del Teatro Palafiori, il prossimo 15 febbraio, in occasione della finale del celebre Festival della Canzone Italiana.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e vedrà gli alunni della scuola protagonisti con una performance corale capace di valorizzare le diverse espressioni vocali.

Da qualche giorno sono iniziate le prove con la prof.ssa Maria Sirignano, il prof. Antonio Fasolino – tecnico del suono e membro del Consiglio d’Istituto, e l’ins. Daniela Tulino.

Non è mancato agli studenti l’incoraggiamento del Dirigente scolastico che ha proposto l’iniziativa e sta lavorando per l’organizzazione del viaggio. Gli alunni partiranno per Sanremo il 13 febbraio accompagnati dal dirigente scolastico, dall’ins. Tulino, dalle prof.sse Arbucci e Comune.

Dunque, un grande lavoro di squadra si sta portando avanti in questi giorni. Il viaggio per l’esibizione a casa Sanremo sarà un’occasione anche per visitare la città di Sanremo e l’acquario di Genova.

Tanti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa per ridurre il più possibile le spese del viaggio e del pernottamento.

Oggi si è svolto nel plesso della scuola secondaria di I grado, un incontro organizzativo con i genitori e poi il coro si è recato nello studio Amarcord di Marigliano per la registrazione e l’incisione della canzone.

Un grande plauso all’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero” per questa lodevole iniziativa, capace di emozionare i ragazzi e le famiglie, la Comunità scolastica e l’intero territorio mandamentale, davvero un’occasione per far emergere e valorizzare i talenti della nostra terra.