Perugia, trovato morto lo studente 19enne scomparso venerdì

Un tragico epilogo per la scomparsa di Andrea Prospero, lo studente universitario di 19 anni originario di Lanciano (Chieti), il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri in un monolocale di Perugia. Il giovane, che aveva lasciato la sua abitazione venerdì scorso senza lasciare tracce, è stato rinvenuto nel suo appartamento in condizioni drammatiche, steso sul letto della struttura che aveva preso in affitto nei giorni precedenti attraverso un’agenzia immobiliare.

A fare la macabra scoperta è stato un uomo della struttura ricettiva, che ha immediatamente dato l’allarme. Accanto al corpo, gli inquirenti hanno trovato una confezione di farmaci, sospettando che potrebbero essere stati la causa dell’arresto cardiaco che ha causato la morte del giovane. Sebbene non sia ancora stata confermata la causa ufficiale del decesso, si ipotizza che il giovane possa aver assunto dei farmaci in modo autonomo, forse per un gesto estremo.

Andrea Prospero era un ragazzo brillante e appassionato, ma la sua scomparsa improvvisa aveva lasciato allarmati familiari e amici, che non avevano ricevuto sue notizie da venerdì. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sulle circostanze della morte, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un tragico incidente o di un gesto deliberato.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità universitaria di Perugia, dove Andrea si era trasferito per continuare i suoi studi. In molti lo ricordano come un ragazzo solare e determinato, la cui morte lascia un vuoto profondo.

I familiari di Andrea sono stati avvisati e si trovano in viaggio verso Perugia per organizzare il rimpatrio della salma. Gli inquirenti continuano a indagare sulla vicenda, in attesa di ulteriori esami per stabilire con certezza le cause del decesso.