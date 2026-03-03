Grande successo a Roccarainola per la Masterclass di Sassofono con il M° Guerino Bellarosa

ROCCARAINOLA – Una giornata intensa di musica, studio e condivisione ha animato il Museo Civico Luigi D’Avanzo lo scorso 28 febbraio, in occasione della Masterclass di Sassofono tenuta dal concertista internazionale Guerino Bellarosa.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Musiculturiamo con la direzione artistica del M° Luca Mozzillo, ha registrato una partecipazione qualificata di giovani talenti provenienti da diverse province della Campania, selezionati come allievi effettivi per l’importante momento formativo.

Un confronto diretto con l’esperienza internazionale

Ogni studente ha avuto a disposizione un’ora e mezza di lezione individuale, un tempo prezioso per approfondire tecnica, interpretazione e consapevolezza espressiva. Il M° Bellarosa ha messo a disposizione la propria lunga esperienza di concertismo internazionale e di docenza nei Conservatori italiani, offrendo consigli mirati e indicazioni personalizzate.

L’incontro si è trasformato in un dialogo autentico tra maestro e allievo, in cui la trasmissione del sapere non si è limitata agli aspetti tecnici dello strumento, ma ha toccato anche la dimensione artistica e professionale del percorso musicale.

Studio, passione e valori condivisi

La giornata è stata caratterizzata da momenti di grande concentrazione e ascolto profondo, ma anche da un clima di entusiasmo e convivialità. La musica si è confermata linguaggio universale capace di unire, stimolare e far crescere.

La masterclass ha rappresentato anche un’importante testimonianza della presenza di eccellenze nella nostra regione, in particolare nello studio del sassofono, lo strumento ideato da Adolphe Sax, simbolo di versatilità e modernità nel panorama musicale.

Eventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale continuare a sostenere e valorizzare il talento dei giovani musicisti, offrendo loro occasioni concrete di confronto con professionisti di alto livello. Un segnale positivo per il futuro della formazione musicale in Campania, dove passione, competenza e condivisione restano pilastri imprescindibili.