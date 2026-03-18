Futuro Nazionale, a Napoli l’incontro “Campania verso l’assemblea costituente”

Napoli, 18 marzo 2026 – Futuro Nazionale rafforza la propria presenza in Campania e guarda al Mezzogiorno con un nuovo appuntamento pubblico dedicato all’organizzazione sul territorio e alle prospettive di crescita del movimento.

Venerdì 20 marzo, alle ore 18:30, all’Hotel Ramada di Napoli (via Galileo Ferraris), è in programma l’incontro dal titolo “Campania verso l’assemblea costituente”, promosso per consolidare la struttura regionale in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali.

L’iniziativa sarà un momento di confronto tra dirigenti nazionali e rappresentanti locali, chiamati a definire strategie e azioni per rafforzare la presenza del movimento sul territorio campano.

Nel corso dell’incontro interverranno in presenza Massimiliano Simoni, consigliere regionale e coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, e l’onorevole Rossano Sasso, responsabile per il Sud Italia. È inoltre previsto un collegamento video con il generale Roberto Vannacci.

L’evento è promosso in Campania dall’avvocato Catello Di Capua, impegnato nel coordinamento e nello sviluppo della rete dei circoli regionali.

L’appuntamento di Napoli rappresenta un passaggio importante nel percorso di radicamento di Futuro Nazionale nel Sud Italia, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza e prepararsi alle prossime sfide elettorali.