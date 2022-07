NOLA. Pronta la proclamazione dei consiglieri, si forma la nuova assise cittadina

Su disposizione del Sindaco Carlo Buonauro, è stato convocato il giorno martedì 26 luglio ore 10.00 presso la sala consiliare del Municipio in Piazza Duomo, il primo consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno: convalida degli eletti con eventuale e conseguenti surroghe di consiglieri; Giuramento del Sindaco (ART.50 C11 D.LGS.267/2000); Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale (ART.39 C11 D.LGS.267/2000 e ART.11 dello Statuto); Commissioni consiliari consultive permanenti – nomina presidenti e vicepresidenti e componenti (Art.46 C.2 D.LGS. 267/2000); Nomina commissione elettorale comunale (ART.12 E SS. DPR 223/1967).