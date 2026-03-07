“Frammenti metallici”, Ministero Salute segnala richiamo diversi lotti di Uova di Pasqua a marchio M

Il Ministero della Salute ha emanato un richiamo attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per rischio fisico. Questa volta il ritiro dai negozi riguarda diversi lotti di “Uova di Pasqua” della famosa pasticceria Marchesi di Milano. Il motivo della segnalazione è la possibile presenza di frammenti metallici all’interno del prodotto. Le Uova di Pasqua al cioccolate fondente interessate comprendono confezioni da 100 fino a 800g; l’Uovo di Pasqua Mandorlato fondente da 500g e l’Uovo ripieno Noci. I lotti coinvolti sono compresi nell’intervallo dal L1260209 a L1260303. Il termine minimo di conservazione indicato è 09/04/2026 e 09/05/2026. Il rischio che comporta, dunque, è un rischio fisico per i consumatori. Le uova richiamate sono state prodotte dall’azienda Marchesi 1824 S.r.l. nella pasticceria di via Orobia, 3 della città metropolitana di Milano. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare le Uova di Pasqua appartenenti ai lotti indicati e di restituirle al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso. L’azienda ha già provveduto ad affiggere le comunicazioni nei punti vendita interessati e a informare i clienti che hanno effettuato acquisti online, imponendone la rimozione di questa inserzione di prodotto anche dal marketplace online, in particolare. Canale E-commerce dove sono stati contattati i consumatori per il rientro del prodotto e del Canale wholesale dove sono stati contattai i clienti e bloccati i prodotti oggetto della segnalazione.

(Comunicato stampa)