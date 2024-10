Forza Italia Giovani: Giornata di Tesseramento a Baiano, Sabato 5 Ottobre

Domani, sabato 5 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, il Coordinamento di Forza Italia Giovani Mandamento Baianese sarà presente a Baiano, in Piazza Francesco Napolitano, per una giornata dedicata al tesseramento.

L’iniziativa invita i giovani del territorio a conoscere da vicino i valori e le iniziative promosse dal movimento. Un’occasione per chiunque desideri avvicinarsi alla politica e contribuire al dibattito locale, mettendo al centro il benessere della comunità.

“Con la tua adesione, daremo più forza alla nostra voce”, è il messaggio lanciato dal Coordinamento, che sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini per costruire un futuro migliore. “Il cambiamento parte da ognuno di noi”, aggiungono gli organizzatori, invitando tutti a non perdere questa opportunità di far sentire la propria voce.

La giornata di domani sarà un momento di incontro e confronto per conoscere da vicino le idee e i progetti di Forza Italia Giovani, con l’obiettivo di costruire una politica più inclusiva e orientata alle necessità del territorio.