AVELLA. Bimbi in preda al panico questa mattina in Piazza Municipio. Ecco cosa è successo. La denuncia di una mamma

Una domenica mattina che doveva essere di spensieratezza e gioia per i bambini si è trasformata in un’esperienza spaventosa e angosciante. Una mamma di due bambini, di 8 e 10 anni, ha denunciato una brutta avventura vissuta questa mattina in piazza Municipio dai suoi figli e ad amici della stessa età.

Come ogni domenica, dopo la messa al Convento, una decina di bambini si ritrovano in piazza per trascorrere del tempo insieme, gustando un gelato o una bibita in un noto locale. Tuttavia, questa volta, intorno alle 12:30, si sono trovati ad assistere a una scena davvero brutta: un individuo si è fermato con l’auto e, brandendo un coltello, ha minacciato un altro soggetto che si trovava in bicicletta.

La madre racconta che i bambini, presi dal panico, sono scappati e hanno chiesto ai genitori di essere recuperati in anticipo. È stato un momento di grande paura e angoscia per loro e per i genitori che sono stati in ansia fino all’arrivo in piazza.

La madre denuncia la mancanza di controlli da parte delle autorità e propone l’interdizione del traffico tra le due piazze almeno la domenica mattina, come avveniva qualche anno fa. Questa misura potrebbe garantire maggiore sicurezza e tranquillità per i bambini che frequentano la piazza.

Intanto, la donna e gli altri genitori hanno deciso di far uscire i figli in un altro paese del mandamento a partire dalla prossima domenica, sperando che possano sentirsi più al sicuro. È un segnale forte di quanto sia importante garantire un ambiente sicuro e sereno per i nostri bambini, soprattutto nei luoghi pubblici dove dovrebbero potersi sentire liberi di giocare e divertirsi senza timori, dichiara la mamma.