Doppio Intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino: Incidente stradale e incendio autovettura

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 5 maggio hanno effettuato due soccorsi riguardanti altrettanti autoveicoli. Il primo intervento è stato effettuato alle ore 15’00 dalla squadra del distaccamento di Grottaminarda e ha riguardato un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, sulla strada Statale a Frigento, che sbandava e si ribaltava. L’uomo di 74 anni alla guida, originario di Sturno è rimasto incastrato nell’abitacolo e dopo averlo liberato è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il secondo intervento è stato effettuato intorno alle ore 18’00 da una squadra della sede centrale di Avellino, in via Serra a Montefusco, e ha riguardato un’ autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza lo scenario. Il conducente oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.