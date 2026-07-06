Forino (AV). Tutto pronto per la 19.ma Edizione del Festival ” Sera Passaie” . Dal 9 al 12 Luglio la cittadina dei Sette Colli pronta a trasformarsi in un “Vesuvio” di emozioni

Edizione numero 19 per la kermesse “Sera Passaie a Forino”. Il Festival con tanta musica, artisti di strada, intrattenimento per bambini, espositori artigianali e ottima enogastronomia locale che si terrà da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026 a Forino, in provincia di Avellino.

Nei quattro giorni del festival che si sviluppa nel centro storico del borgo irpino, ci sarà l’apertura al pubblico di Palazzo Caracciolo, dei cortili gentilizi, delle chiese, congreghe, oltre che esposizioni di artigiani, pittori, scultori, prodotti tipici ed enogastronomici.

La gastronomia, secondo la tradizione della terra d’Irpina, accompagnata da vini di eccellenza e le migliori birre artigianali esalteranno il palato dei visitatori.

Da segnalare anche il giro cicloturistico tra amici, che si terrà la domenica 12 luglio, il ritrovo e partenza dalla Villa Comunale di Forino, dalle ore 8.00.

Tra gli stretti vicoli e le piazze del paese, il festival offrirà un ricco programma che spazia dallo street food tipico – con arrosticini, provolone impiccato, pizze fritte, vino Aglianico e birre artigianali – agli spettacoli di artisti di strada, passando per concerti e danze popolari che faranno vibrare il cuore dell’Irpinia.

Ecco il programma Completo .

Giovedì 9 luglio

La serata inaugurale vedrà esibirsi i Rareca Antica, seguiti dal sound dei Magma e dalle sonorità tradizionali de I figli di Cibele. Concluderà la programmazione musicale Joe Clemente.

Venerdì 10 luglio

La seconda serata sarà animata dai ritmi coinvolgenti dei Bakkano Sound e dalla musica degli Across the Beatles. A seguire, gli Universe e i DJ set di DJ Marmy e DJ Simone Roberto per ballare fino a tardi.

Sabato 11 luglio

Il sabato sera si aprirà con l’energia degli Ars Nova Napoli, seguita dall’esibizione di Luigi & Rosa e Francesco Alfano sax. Sarà poi il turno del gruppo Popolo Vascio e, per finire, il DJ set di DJ Frisetti.

Domenica 12 luglio

La serata conclusiva della manifestazione vedrà sul palco il gruppo Viaggio Popolare, seguito dai Three of the pop e dai Contacunti. La chiusura sarà affidata alle selezioni musicali di DJ Marmy.