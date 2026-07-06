Sperone festeggia i 60 anni di Marco Fiordellisi: gli auguri della famiglia, degli amici e di tutta la Fior.Di. Gas

Una giornata speciale per Marco Fiordellisi, che oggi, lunedì 6 luglio 2026, spegne 60 candeline, circondato dall’affetto della sua famiglia, degli amici e dei tanti clienti che, negli anni, hanno imparato a conoscerlo e ad apprezzarne la disponibilità, la professionalità e il sorriso.

Per questo importante traguardo arriva un caloroso messaggio di auguri da parte di tutte le persone che gli vogliono bene.

“Caro Marco, sessant’anni rappresentano un traguardo importante, fatto di sacrifici, impegno e tante soddisfazioni. Ti auguriamo di continuare a vivere ogni giorno con la stessa passione, la stessa generosità e l’entusiasmo che ti hanno sempre contraddistinto. Che la vita possa regalarti ancora tanta salute, serenità, gioia e nuovi successi, circondato dall’affetto della tua splendida famiglia e di tutti coloro che ti stimano. Buon compleanno!”

Agli auguri si uniscono con affetto la famiglia, gli amici e tutti i clienti della Fior.Di. Gas, che desiderano celebrare questo giorno speciale con un sincero abbraccio e l’auspicio che il futuro possa essere ricco di felicità, soddisfazioni e momenti indimenticabili.

Buon 60° compleanno, Marco!