Forino (Av): Si presenta a Preturo di Montoro la Commedia “O’ MEDICO D’ È PAZZE”. L’ appuntamento è per Domenica 1 Dicembre ore 19.30

‘O MIEDICO D’ E PAZZE è questa la” stravagante ” Commedia Teatrale che Domenica 1 Dicembre alle ore 19.30 presso l’ Edificio Ex Scuole Elementari Via Sottana in Preturo di Montoro , metteranno in opera le Compagnie Teatrali TALENTO ZERO di Contrada della Direttrice Artistica Elvira Cerullo ed O’ TRIATO di Forino del Direttore Artistico Antonio Galletta. Un ‘opera di Scarpetta scritta nel 1908 gioiello di comicità con continui susseguirsi di equivoci grotteschi rivisitati da Antonio Galetta in maniera esilarante, rispettando lo spirito del testo originale con un linguaggio più vicino ai nostri giorni. Uno spettacolo semplice , ma con personaggi pittoreschi e grotteschi che saranno interpretati dai vari Andrea Di Rienzo, Pasquale Di Lorenzo, Gabriele Galetta, Alice De Rita, Carmela Melillo, Rosalia Gaeta, Daniela Ricciardelli, Gennaro Di Giacomo , Francesco Grimaldi , Agata Grimaldi, Natalia Gaeta, Miryam Mori, Alberto Vespucci, Mariasabina D’Argento, Roberta Di Giacomo, Amerigo Pio Vespucci. Tutto sotto l’ attenta regia di Antonio Galetta ed Elvira Cerullo. Cosa dire , complimenti a tutti. Daniele Biondi