Forino (Av): Rione Pozzo . È allarme Ratti

Non passa giorno che vengono postate sui social di ratti , ormai di dimensioni veramente grandi, che se la “spassano ” di qua , di là, in lungo in largo tra le vie del Rione Pozzo di Forino. Principal luogo di queste segnalazioni fanno capo a residenti di via Forno, Largo Rossi ex Vicolo delle Suore Immacolatine , Via Roma.

Una situazione che sta davvero diventando insostenibile, paradossale , pericolosa per l’ igiene pubblica visto che questi ratti di vistose dimensioni iniziano a soggiornare in garage, cantine e scantinati dei cittadini di questa zona di Forino, oltre che ad inerpicarsi proprio tra le abitazioni civili. Indecorosa faccenda che si spera possa trovare al più presto, una seria, dovuta soluzione da chi , ente Comune , Asl ed altre autorità competenti. Daniele Biondi