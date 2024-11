Grande serata di teatro e solidarietà a Pozzuoli: “Il settimo si riposò” conquista il pubblico e sostiene l’oncologia pediatrica

Si è svolto sabato sera, presso l’incantevole teatro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, una serata di teatro e beneficenza destinata a fare la differenza: la Compagnia Teatrale Stabile MELA ha portato in scena la commedia “Il settimo si riposò” di Franco Pinelli da Fayad, un’opera brillante e ricca di spunti di riflessione. Organizzato da *La Carlinga 2.0* a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon, l’evento ha visto la partecipazione di un folto pubblico di circa 350 persone, dimostrando che il teatro è anche un potente strumento di solidarietà.

**Una serata di eccellenza e coinvolgimento**

Definire la serata come “eccellente” non è un’esagerazione: la Compagnia Teatrale Stabile MELA, insieme al team tecnico della Associazione MELA, ha messo in scena una performance di alto livello che ha suscitato numerosi applausi e lasciato il pubblico entusiasta. L’opera di Pinelli, nella sua ironia e profondità, ha saputo coniugare momenti di riflessione con attimi di divertimento, dando vita a una rappresentazione che ha colpito dritto al cuore.

**La solidarietà al centro: 3000 euro per il reparto di oncologia pediatrica**

Oltre all’esperienza teatrale, la serata aveva uno scopo ben preciso: raccogliere fondi per il reparto di oncologia pediatrica della Fondazione Santobono Pausilipon. Grazie alla generosità degli spettatori e all’impegno degli organizzatori, è stata raggiunta la considerevole somma di 3000 euro, che andranno a supportare le cure dei piccoli pazienti. La partecipazione del pubblico è stata una testimonianza concreta di come la solidarietà possa riempire il cuore e fare davvero la differenza.

**Presenze illustri e ringraziamenti sentiti**

Tra i presenti, personalità di spicco hanno sottolineato l’importanza dell’evento, a partire dal Comandante dell’Accademia, Generale Salvati, che ha accolto gli ospiti e ribadito il valore di iniziative di questo genere. Hanno presenziato anche il presidente e il segretario del comitato regionale FITA, Enzo Ascione e Vincenzo Accomando, insieme alla Dottoressa Lambiase della Fondazione Santobono Pausilipon, rappresentando la vicinanza istituzionale a un progetto di grande valore umano e sociale.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a *La Carlinga 2.0*, organizzatrice dell’evento, rappresentata dal Maresciallo Rubino, la cui dedizione nel promuovere eventi benefici è stata, ancora una volta, determinante. E, naturalmente, un grazie di cuore agli attori della Compagnia Teatrale Stabile MELA e al prezioso staff tecnico che hanno reso possibile questa serata indimenticabile.

**Un grazie speciale al pubblico generoso**

Infine, il più caloroso ringraziamento va agli spettatori che, con la loro presenza, hanno contribuito alla finalità della serata. Il loro sostegno non è passato inosservato: ogni applauso e ogni donazione sono stati un segno tangibile della sensibilità che accompagna il vero spirito della solidarietà.