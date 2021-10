Forino (Av). Nominata la Nuova Giunta Comunale

In data 3 e 4 ottobre 2021, si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Forino, ed è risultato eletto alla carica di Sindaco il dr. Antonio Olivieri.

Tenuto conto che l’obbiettivo prioritario per l’Amministrazione neo-eletta è l’immediato avvio del programma di mandato per perseguire, con piena efficienza ed operatività, il programma politico sulla base del quale è stata ottenuta l’investitura popolare e, inoltre, assicurare la governabilità dell’Ente, con Decreto Sindacale n. 13 del 14 ottobre c.a, il Sindaco ha provveduto a nominare i componenti della Giunta Comunale del Comune di Forino nelle persone di:

• Giardino Laura, nata ad Avellino il 29.03.1986 – Assessore, al quale conferisce le seguenti deleghe:

– Attività Culturali

– Politiche Sociali

– Politiche per la Famiglia

– Politiche della Terza Età

– Patrimonio Boschivo

– Servizio Civile

– Progetto ITIA

• Del Gaizo Carmela, nata ad Avellino il 10.07.1991 – Assessore, al quale conferisce le seguenti deleghe:

– Pubblica Istruzione

– Iniziative ed Eventi

– Gestione Rifiuti

– Servizio Idrico

– Servizi al Cittadino

– Personale

– Manutenzione del Patrimonio e del Territorio

– Verde Pubblico, Decoro e Arredo Urbano

• Lima Carmine, nato ad Avellino il 18.12.1983 – Assessore, al quale conferisce le seguenti deleghe:

– Rischio Idrogeologico

– Lavori Pubblici

– Urbanistica

– Infrastrutture

– Edilizia Scolastica

– Strutture Sportive

– Legge ex 219/81

• Apuzza Leandro, nato ad Avellino il 16.12.1970 – Assessore, al quale conferisce le seguenti deleghe:

– Ambiente e Tutela del Territorio

– Agricoltura

– Attività Produttive

– Commercio e rapporti con i Commercianti

– Artigianato

– Mercato

– Sicurezza dei Cittadini

• Il Sindaco riserva per sé le seguenti deleghe:

– Salute e Sanità

– Affari Legali e Contenzioso

– Rapporti con la frazione Petruro

– Patrimonio

– Bilancio

– Finanze e Tributi

– Protezione Civile

– Amministrazione Digitale

È stata nominata alla carica di Vicesindaco del Comune di Forino l’Assessore Giardino Lau

