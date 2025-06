Forino ( Av): Nasce la Prima Bibliocasetta cittadina grazie al Circolo LaaV Forino

Una nuova e bella iniziativa dedicata alla cultura da qualche giorno è nata a Forino . Infatti Sabato 14 Giugno c.a è stata installata presso la Villa Comunale, la prima ” Bibliocasetta” cittadina interamente costruita e gestita dai volontari e dal Circolo LaaV Forino. Si tratta di una piccola libreria gratuita la quale mette a disposizione di tutti i cittadini libri di vario genere, donati stesso dai cittadini trasformando un angolo verde di Forino in un punto di incontro per gli amanti della lettura. Chiunque può prendere un Libro lasciarne un altro , leggerlo sul posto o semplicemente donare volumi per arricchire la raccolta. Dunque un simbolo di condivisione, amore per la cultura la Bibliocassetta di Forino la quale donerà l’ opportunità di scoprire nuove letture con una nuova prospettiva di guardare la cultura e la sua importanza. Da. Bio