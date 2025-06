Baiano, in arrivo la presentazione del libro “Vis et Volo” di Michele Mercogliano

Sarà presentato domenica 22 giugno alle ore 10:30, presso il Circolo socio-culturale “L’Incontro” di Baiano (Av), il libro dello studioso Michele Mercogliano dal titolo:

“Vis et Volo – I capitoli matrimoniali nella terra di Baiano (1604–1612)”.

L’opera è un viaggio documentato e appassionato nei meccanismi giuridici e sociali dei matrimoni nel territorio di Baiano nei primi anni del XVII secolo. Una pubblicazione che mette in luce, con rigore e sensibilità storica, le dinamiche familiari, patrimoniali e culturali dell’epoca, attraverso l’analisi degli atti notarili e dei capitoli matrimoniali.

A dialogare con l’autore sarà Stefanina Belloisi, studiosa di storia e tradizioni locali, nota per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio storico del territorio irpino.

La mattinata culturale sarà arricchita da un intervento poetico a cura di Romeo Lieto, socio del Circolo “L’Incontro”, che proporrà una declamazione poetica ispirata ai temi del libro.

A coordinare i lavori sarà il prof. Gianni Amodeo, figura di riferimento nel panorama culturale locale.

L’evento si preannuncia come un’importante occasione di approfondimento e valorizzazione della memoria storica locale, offrendo uno spunto originale per comprendere come i riti e le leggi matrimoniali riflettessero le trasformazioni sociali di un’intera comunità nel cuore della Campania.